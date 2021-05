Middelbare scholen volledig open? 'Mijn hart zegt, doe het niet'

30.000 zelftests liggen er opgeslagen in de drie Eindhovense schoolgebouwen waar Martin van den Berg directeur-bestuurder is. Gekregen van de overheid, maar hij heeft nog geen idee wat daar precies de bedoeling mee is. "De pallets tests liggen vooral heel erg in de weg. We hebben nog veel vragen: moeten we straks alle leerlingen testen en hoe vaak dan?"

Geen zekerheid

Voor Van den Berg is het absoluut nog geen zekerheid dat zijn schoolgebouwen weer volledig opengaan als het kabinet daar morgen toestemming voor geeft. "Natuurlijk, als onderwijsgever kan ik niet wachten. Het is voor onze leerlingen ontzettend belangrijk om weer helemaal naar school te kunnen. Maar mijn werkgevershart zegt: doe het niet. Het is niet verstandig."

Corona heeft behoorlijk huisgehouden in de Eindhovense schoolgebouwen en nog maar weinig leraren zijn volledig gevaccineerd. "Ik denk nog maar 10 procent. Veel te weinig."