Bruidsparen dubbel gestraft: 'Uitstellen bruiloft is verdrietig én kost veel geld'

De Haagse Nina de Vreugd zou augustus vorig jaar trouwen met haar Dennis. Maar corona gooide roet in het eten. "Ik heb wel een paar traantjes gelaten tijdens de persconferenties van premier Rutte", zegt de toekomstige bruid.

Prijs verhoogd

Nu heeft ze een nieuwe datum: 21 augustus 2021. "Coronamaatregelen of niet, we gaan nu écht trouwen. Desnoods in aangepaste vorm. We hebben 130 man uitgenodigd."

Het gemeentehuis heeft intussen de trouwkosten wel verhoogd. "Betaalden we vorig jaar 800 euro, nu moeten we 853 euro betalen, terwijl alles precies hetzelfde is. De gemeente wilde het niet voor dezelfde prijs een jaar verzetten."