Zaterdag extra Catshuisoverleg over volledig openen middelbare scholen

Middelbare scholen zijn op dit moment gedeeltelijk open. Eindexamenscholieren mochten wel volledig naar school en doen nu eindexamens, maar de rest van de middelbare scholieren krijgt nog steeds beperkt fysiek les op school. De rest van de tijd wordt er nog steeds online les gegeven.

Extra Catshuis

Demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid): "Ook willen we enkele langetermijnonderwerpen bespreken met elkaar. En gaan we het hebben over de crisisorganisatie en welke maatregelen daarbij horen."

Sneller versoepelingen?

Volgens De Jonge is het nog te vroeg om het over andere versoepelingen te hebben. "Vandaag is pas stap 2 van het heropeningsplan ingegaan. Laten we oppassen om te snel te versoepelen."

"Het gaat de goede kant op, maar in vergelijking met de rest van Europa gaat het nog niet zo goed. Al moeten we blijven kijken wat wél kan", zei De Jonge.