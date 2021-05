WhatsApp-accounts van Kamerleden en topambtenaren gehackt

De onafhankelijke controleur van de overheid stuitte verder op een potentieel datalek bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Door dat datalek lagen namen, adressen, bankgegevens en medische informatie van ruim 18.000 personen die tijdens de coronacrisis in het buitenland verbleven en terug wilden keren naar Nederland, op straat.

Gegevens op straat

Deze persoonsvertrouwelijke gegevens hadden alleen voor een kleine groep ambtenaren toegankelijk mogen zijn, maar bleken ook in te zien door veel andere medewerkers van het ministerie, meldt de Algemene Rekenkamer. Dat onafhankelijke instituut onderzoekt of de overheid goed omgaat met publiek geld en of de informatiebeveiliging op orde is.

Het lek is inmiddels door het ministerie gedicht en is zover bekend niet in handen gekomen van criminelen.