Rutte en Kaag willen vaart maken: 'Voor de zomer nieuw kabinet'

Ook D66-leider Sigrid Kaag heeft een duidelijke ambitie. Voor de zomer al een nieuw kabinet, en dan het liefst met VVD, D66, CDA, PvdA én GroenLinks.

Op links zijn de partijen nog wat terughoudender. Na haar gesprek zei PvdA-leider Ploumen dat er wat haar betreft vooral naar de inhoud gekeken moet worden. "Mocht het zover komen dat wij aanschuiven, dan niet zonder GroenLinks." GroenLinks-voorman Jesse Klaver had ook de boodschap dat zijn partij de PvdA wil blijven vasthouden.

De bestuurscultuur is deze formatie een belangrijk issue, net als de vraag of Rutte daar wel verbetering in kan aanbrengen. Alle partijen op de huidige coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie na zegden begin vorige maand het vertrouwen in Rutte op.