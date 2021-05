Advies in Wilders-proces: laat veroordeling wegens groepsbelediging in stand

De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde geen straf op. Zowel het OM als de politicus ging in beroep. In hoger beroep is in juli 2019 een geldboete van 5000 euro geëist, maar daar ging het gerechtshof dus niet in mee. Ook werd Wilders dus opnieuw vrijgesproken voor het aanzetten tot discriminatie.