CDA-leider Hoekstra staat open voor kabinetsdeelname: 'Vooruit met de geit'

Vandaag komen de grote partijen bij de informateur Mariëtte Hamer op gesprek. De formatie voor een nieuw kabinet is nu inhoudelijk onder Hamer van start gegaan.

'We moeten aan het werk'

CDA-leider Hoekstra zei na afloop van zijn gesprek dat er de afgelopen twee maanden veel is gebeurd. Ook in zijn partij. Maar na de formatiecrisis wordt het tijd om haast te maken, vindt hij. "Ik hoop dat het Binnenhof genoeg is afgekoeld. De meeste mensen hebben er genoeg van. We moeten verder op de inhoud. Dat verwacht het land van ons. We moeten aan het werk."

Of het CDA gaat meeregeren? "We zijn niet als eerste aan zet, maar we moeten de optie van regeren serieus wegen. Dat gaan we doen op het inhoudelijke verhaal." De CDA-leider kan zich ook voorstellen dat de partij de oppositie ingaat.