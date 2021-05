Versoepelingen kunnen doorgaan, vanaf woensdag kunnen we weer wat meer

Zojuist gaf het demissionaire kabinet de formele klap op de verruiming. "Wat we in de cijfers zien is een goede daling", zegt minister De Jonge. "Dat komt vooral door het vaccineren."

De volgende ronde versoepeling staat gepland per 9 juni. Het is denkbaar dat de volgende stappen in het openingsplan sneller kunnen gaan, maar daar wil De Jonge ook niet op vooruitlopen. "Als het mogelijk is, zullen we het eerder doen."

Versoepelingen

De tweede fase van het openingsplan gaat in ieder geval nu definitief door. Vanaf woensdag mogen de terrassen langer open, van 's ochtends vroeg tot 's avonds 20.00 uur. Het maximum aantal mensen per terras blijft 50 personen. Ook kunnen mensen weer naar dierentuinen, speeltuinen, kinderboerderijen en pretparken.

Voor alle verruimingen gelden tal van regels om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt en mensen onderling afstand kunnen houden. Ook blijven de basis coronamaatregelen overeind, zoals mondkapjes binnen en het houden van afstand.