Formatie kan volgende fase in, nieuw premierschap Rutte dichterbij

VVD-leider Rutte lijkt dus uit de gevarenzone. Na de Tweede Kamerverkiezingen hing zijn lot nog aan een zijden draadje nadat aantekeningen over het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt gefotografeerd waren met daarbij de toevoeging 'functie elders'.

Grote fout

Rutte ontkende in eerste instantie over Omtzigt te hebben gesproken, maar toen alle gespreksverslagen boven tafel waren gekomen, moest hij erkennen dat hij het Kamerlid wel ter sprake had gebracht. "Dat was een grote fout", zei Rutte meerdere keren. Rutte overleefde een marathondebat op 1 april en hij was vastberaden: hij wilde doorgaan. De VVD ging om hem heen staan.

Hij kondigde aan om met radicale ideeën te komen over de bestuurscultuur. Die presenteerde hij afgelopen maandag bij het tv-programma Nieuwsuur en ze werden vandaag besproken tijdens het formatiedebat.