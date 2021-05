Thierry Baudet: 'Ik heb coronagriep of andere griep gehad'

Er gingen al langer geruchten dat Baudet corona zou hebben. Zo kwam hij op 21 april niet naar een fysiek gesprek met informateur Tjeenk Willink, maar deed dat telefonisch. Daarna was hij ook even afwezig in de Tweede Kamer.

Baudet meldde zich vandaag weer in de Tweede Kamer. Voor de camera van RTL Nieuws gaf hij toe dat hij ziek was geweest. Baudet vond het niet nodig zich te laten testen. "Ik ben een paar dagen ziek geweest, daarna was ik weer boven Jan."

Wijnavondje

In dezelfde periode was er een wijnavondje op de fractiekamer van Forum in de Tweede Kamer. De website TPO schreef daar al eerder over en stelde dat die proeverij uit de hand liep. Baudet bevestigt dat er een borrel is geweest. "Ik ben er zelf tot een uurtje of elf geweest."

Daarna werden meerdere fractieleden positief op corona getest. "Een aantal hebben corona gehad en hebben zich daar ook op getest", zegt Baudet. Of zij corona op het wijnavondje hebben opgelopen? "Geen idee, hoe moet je dat weten?"

Klachten bij Kamerpersoneel

Over misdragingen richting het Tweede Kamerpersoneel zegt Baudet niets te weten. "Dat is een nieuw verhaal voor mij. Ik ga dat eens checken."

Een woordvoerder van de Tweede Kamer bevestigt na vragen van RTL Nieuws inderdaad dat er klachten van het Kamerpersoneel zijn binnengekomen over het gedrag van enkele Forumleden. Daar wordt binnenkort met het fractiebestuur over gesproken. Wat de inhoud van de klachten is, is niet duidelijk.