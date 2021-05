Aantal ziekenhuisopnames hard naar beneden: kwart lager dan tijdens piek

Nog altijd heel druk in ziekenhuizen

Hoewel de cijfers gunstiger worden, hebben de ziekenhuizen het nog altijd druk door het hoge aantal coronapatiënten. Veel ingrepen worden in ziekenhuizen door het hele land een of meerdere weken uitgesteld. Kuipers voegde eraan toe dat moet worden voorkomen dat de gezondheidsschade door alle uitgestelde zorg straks groter blijkt dan de gezondheidswinst die het leveren van Covid-zorg heeft opgeleverd. Hij benadrukte nog eens dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen 'echt verder naar beneden moet' voordat nog een stap wordt genomen in de versoepelingen.

Om duidelijk te maken dat het niet te snel moet gaan, trok de zorgbestuurder een vergelijking met het lopen van een marathon. "Als je in de eerste kilometers een sprint trekt, ben je sneller op de 10 kilometer, maar het is de vraag of je ook sneller bij de finish bent."