Terug naar normaal: via deze 6 stappen moet het gaan gebeuren (maar wanneer?)

28 april was de dag dat de zogenoemde eerste stap werd gezet volgens het openingsplan van de overheid. Toen werden de heftigste maatregelen versoepeld of afgeschaft. De terrassen en winkels gingen (onder voorwaarden) open, de avondklok verviel, het hoger onderwijs ging open, er mochten weer twee mensen in plaats van één persoon op bezoek komen en het maximumaantal mensen op een uitvaart ging naar 100.

Nu wordt in Den Haag gekeken naar nieuwe versoepelingen. Alle pijlen op stap 2. Hoe ziet die eruit? En de stappen daarna? We zetten alles op een rijtje. Wel met de opmerking dat alles afhankelijk is van onder andere de besmettingscijfers, waardoor de geplande data dus nog kunnen veranderen.