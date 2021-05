Rutte: 'Alles wijst erop dat we op weg zijn naar een mooie zomer'

Volgens Rutte maken mensen zich duidelijk meer zorgen om het virus. De helft zegt te aarzelen over verdere versoepelingen, zei hij. Dat heeft onder meer te maken met de beelden van de drukte rond Koningsdag. "Alleen al in Amsterdam zijn er 17 grote clusters gevonden met besmettingen die teruggevoerd kunnen worden op Koningsdag."

De premier benadrukte dan ook nog maar een keer 'het ongelooflijk belangrijk blijft dat we ons aan de basisregels houden.' "Zo vlak voor de finish willen we geen fouten maken."

Versoepelen

Als de cijfers de goede kant op blijven gaan, dan kan vanaf volgende week woensdag, 19 mei, de tweede stap in het openingsplan in gang worden gezet en er een aantal versoepelingen doorgevoerd worden. Het kabinet bouwt nog wel een 'noodrem' in: op maandag 17 mei wordt bekeken of de voorgenomen versoepelingen ook echt mogelijk zijn.

Maar het ziet er goed uit, zegt Rutte. "De verwachting is dat we de daling die nodig is in de cijfers ergens in de loop van deze week bereiken."