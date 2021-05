Mariëtte Hamer naar voren geschoven als nieuwe informateur

Kennismaken

De verwachting is dat Hamer eerst kennis zal maken met de fractievoorzitters van de 17 partijen. Daarna is het aan haar de taak om de onderwerpen te benoemen waarover in het nieuwe regeerakkoord afspraken moeten worden gemaakt. En ook al suggesties te doen over de aanpak van die thema's. Hamer zal daarbij ook praten met partijen uit het onder maatschappelijk middenveld.

Tijd dringt voor CDA

Dit kan er toe leiden dat Hamer een soort voorstel van een regeerakkoord zal afleveren. Dit zal al snel een week of vier, vijf duren. Voordeel is dat het CDA pas, als de inhoud op tafel ligt, kan besluiten of de Christendemocraten mee willen reageren of niet. Dat ligt nu gevoelig vanwege de kwestie met Omtzigt. "Een tikkende tijdbom uit Enschede", zegt politiek commentator Frits Wester. "Omtzigt zit al maanden thuis en houdt het CDA in een wurggreep omdat hij maar niet laat weten of hij met Rutte in een nieuw kabinet wil."

Op het Binnenhof klinkt langzamerhand kritiek op het CDA. "Ze krijgen nu weer een maand de tijd. Maar dan is het ook wel eens tijd of de partij aangeeft of het wil regeren of niet", zegt een Haagse ingewijde tegen RTL Nieuws.