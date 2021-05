De (radicale) ideeën van Rutte zijn bekend, hoe nu verder?

3. Rutte was ook kritisch op zichzelf. Wat viel op?

Rutte had al eerder toegegeven dat er onder zijn verantwoordelijkheid fouten zijn gemaakt. Opvallend was volgens Wester dat Rutte dat gisteren zijn geheugenverlies aankaartte. Hij kwam vanwege dat haperende geheugen meerdere keren onder vuur te liggen. Zijn les is dat hij meer aandacht wil gaan hebben voor dingen die ogenschijnlijk klein lijken, maar toch groot zijn.

Een heel nieuwe Rutte zagen we niet. Rutte wil ook niet opeens 'allerlei dingen helemaal anders doen'. Dat is ook wel logisch, vindt Wester. "Je kunt niet verwachten dat er meteen een compleet andere Rutte zit. Dat zou toch ook volstrekt ongeloofwaardig zijn. Waar hebben we dan de afgelopen 10 jaar naar zitten kijken?"