Rutte gaat niet opeens allerlei dingen anders doen, wel gesprek met Omtzigt

Hoe ontstond de formatiechaos?

De formatie ontaarde in een chaos nadat een foto van aantekeningen van oud-verkenner Kajsa Ollongren voor de pers te zien was geweest. Daarop stond de gevoelige zinsnede: 'Omtzigt, functie elders'.

Naar aanleiding van die commotie moesten de oud-verkenners hun werk neerleggen. Rutte ontkende in eerste instantie over Omtzigt te hebben gesproken, maar toen alle gespreksverslagen van de verkenners boven tafel waren gekomen, moest hij erkennen dat hij Omtzigt wel ter sprake had gebracht. Maar gelogen had hij niet, bezwoer de premier.

Daarop volgde een marathondebat op 1 april in de Tweede Kamer. Dat debat eindigde in een motie van afkeuring. En was sprake van een stevige vertrouwensbreuk tussen Rutte en een groot aantal partijen. Meerdere partijen gaven zelfs aan niet meer met Rutte in een nieuw kabinet te willen. Op 7 april werd Herman Tjeenk Willink benoemd tot informateur. Zijn opdracht was onder meer te bekijken hoe het vertrouwen hersteld kon worden.

Het vertrouwen kwam opnieuw onder druk te staan toen RTL Nieuws berichtte dat de ministerraad eind 2019 besloot de Kamer bewust onvolledig te informeren over de toeslagenaffaire. Op 30 april overhandigde de informateur het eindverslag en concludeerde hij dat de formatie zou kunnen beginnen. Rutte zou nog met eigen inbreng komen over de gewenste nieuwe bestuurscultuur in Den Haag.