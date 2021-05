Wéér een coronapersconferentie (nr 32), maar het valt vies tegen wat we onthouden

Motiveren

Maar onze aandacht heeft een limiet, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Om de aandacht van de miljoenen Nederlanders na al die maanden vast te houden, is het belangrijk om de kijker te blijven motiveren. Dat stelt Julia van Weert, hoogleraar communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. "Rutte en De Jonge doen er dus goed aan om mensen die verantwoordelijkheid te laten voelen. Dat het dus van ons gedrag afhangt, wat er kan."

Van Weert deed wetenschappelijk onderzoek naar hoe goed mensen luisteren én hoe goed we onthouden. Dat valt vies tegen. Wat blijkt? "Mensen vergeten tussen de 50 tot 80 procent wat er gezegd wordt." Bij persconferenties zal dat niet veel beter zijn.

Zeven dingen

Volgens de hoogleraar onthouden we vooral het begin van de persconferenties. "Het is dus belangrijk om meteen tot de kern te komen", zegt Van Weert. Dat doet Rutte doorgaans heel goed, vindt ze. "Hij leidt goed in, maakt snel duidelijk wat hij gaat vertellen. Ook neemt hij mensen mee in zijn gesprek. Door woorden te gebruiken als 'ten eerste, ten tweede'."

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt verder dat mensen maximaal zeven dingen uit een gesprek onthouden. En: "Hoe ouder de luisteraar, des te meer moeite we krijgen met het onderscheiden van bij- en hoofdzaken. Te veel in details treden, werkt dus niet. Dan zien mensen door de bomen het bos niet meer."