Seinen OMT nog op rood, maar kabinet praat dit weekend over versoepelingen

Vorige week werden versoepelingen nog uitgesteld omdat de cijfers te slecht waren, maar durft het kabinet het nu wel aan? Vrijwel zeker is er zondag weer Catshuisoverleg, dat mogelijk zal worden gevolgd door een persconferentie op dinsdag. Alles is nog onzeker. Wel is duidelijk dat de daling in ziekenhuisopnames die het OMT adviseerde, bijlange na nog niet is gehaald.

Haagse ingewijden melden dat er zondag een Catshuisoverleg gepland staat. Het kabinet en deskundigen zullen zich dan weer buigen over de tweede stap in het heropeningsplan. Daarbij gaat het over het openen van doorstroomlocaties in de buitenlucht (zoals bijvoorbeeld dierentuinen en pretparken) onder voorwaarden. Ook komt er in deze stap meer ruimte voor sporten. Mark Rutte en Hugo de Jonge bij een persconferentie. © ANP OMT-advies Vorige week werd de tweede stap van het zogenoemde openingsplan uitgesteld omdat de druk in de ziekenhuizen nog te hoog was. Durft het kabinet het nu wel aan om per 18 mei de volgende stap in te zetten? Deze week dalen de cijfers wel, maar het Outbreak Management Team (OMT) kwam dinsdag met een duidelijk advies: er kan pas worden versoepeld als het wekelijks gemiddelde van nieuwe ziekenhuis- en ic-opnames met minstens 20 procent is afgenomen. Volgens datajournalist Jasper Bunskoek wordt die 20 procent bij lange na nog niet gehaald. "Je ziet bij de ziekenhuisopnames een kleine daling, maar zeker nog geen daling die in de buurt komt van het OMT-advies." Nieuwe opnames ziekenhuis per dag Opnamestop ziekenhuizen Op de intensive-careafdelingen is het beeld niet veel beter. Er liggen nog een kleine 800 mensen op de ic's. "Er is een schommeling in de nieuwe opnames te zien. Maar zeker niet de sterke daling die het OMT voorschrijft", zegt Bunskoek. Nieuwe IC-opnames per dag Wat doet het kabinet? Het wordt dus een zwaar wikken en wegen voor het kabinet, dat deze week met reces was. Coronaminister Hugo de Jonge liet maandag weten dat er voor de tweede stap een echte daling in de cijfers te zien moest zijn. "Maar we gaan niet heel precies met een meetlat zitten meten." Over de zomervakantie zei hij dat Nederlanders er verstandig aan doen om nog een weekje te wachten met het boeken van de camping in het buitenland. 'Geen grote stappen' Politiek commentator Frits Wester zegt dat het nog alle kanten op kan. "Het kabinet heeft al een paar keer een OMT-advies terzijde gelegd, bijvoorbeeld als het ging over de avondklok. En ook bij de heropening van de terrassen werd het advies van het OMT om wat langer te wachten niet opgevolgd. Maar ik vermoed dat ze volgende week geen substantiële stappen zullen gaan zetten zonder steun van het OMT." Tweede stap openingsplan Op 18 mei zouden de doorstroomlocaties in de buitenlucht (zoals bijvoorbeeld dierentuinen en pretparken) onder voorwaarden weer open mogen en zouden de mogelijkheden om buiten te sporten worden verruimd. Ook accommodaties voor binnensport zouden onder voorwaarden weer open gaan en kunst- en cultuurbeoefening zou weer mogelijk worden. Verder zouden doorstroomlocaties binnen, zoals musea en culturele instellingen weer beperkt toegankelijk worden voor mensen met een negatieve coronatest. Hetzelfde geldt voor de tribunes bij professionele sportwedstrijden, zoals het betaald voetbal.