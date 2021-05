Met behulp van toegangstesten moet het de komende maanden mogelijk worden om de samenleving weer sneller te openen, dan zonder testen het geval zou zijn. Tenminste, dat is de redenering achter het wetsvoorstel van de regering over toegangsbewijzen, waar de Tweede Kamer vandaag over praat. Kijk hier live mee:

Live Bekijk deze video op RTL XL