Kabinet stelt verdere versoepeling coronaregels uit

De deskundigen van het Outbreak Management Team adviseerden daarom voorlopig af te zien van de tweede stap van het zogenoemde Openingsplan, die voor 11 mei was gepland. Daartoe is nu ook besloten.

''We zien dat de cijfers over de piek heen raken, maar de daling nog niet voldoende zichtbaar is om de volgende stap van het Openingsplan verantwoord te kunne zetten'', aldus de verklaring van het kabinet.

Volgens het Openingsplan zouden op 11 mei de doorstroomlocaties in de buitenlucht (zoals bijvoorbeeld dierentuinen en pretparken) onder voorwaarden weer open mogen en zouden de mogelijkheden om buiten te sporten worden verruimd.

Binnensport

Ook accommodaties voor binnensport zouden onder voorwaarden weer open gaan en kunst- en cultuurbeoefening zou weer mogelijk worden.

Verder zouden doorstroomlocaties binnen, zoals musea en culturele instellingen weer beperkt toegankelijk worden voor mensen met een negatieve coronatest. Hetzelfde geldt voor de tribunes bij professionele sportwedstrijden, zoals het betaald voetbal.

Deze versoepelingen kunnen nu op zijn vroegst pas op 18 mei ingaan.