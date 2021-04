Nog niet alle toeslagenouders krijgen voor 1 mei compensatie

Dat heeft staatssecretaris Alexander van Huffelen gezegd in het notulendebat. De 11.000 gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen de compensatie van 30.000 euro.

Dat is minder dan de helft van de 25.600 ouders die zich voor 15 februari hebben gemeld voor deze zogenoemde 'Catshuisregeling'.

Lichte toets

Het bedrag van 30.000 euro is vastgesteld in december van vorig jaar. Met een 'lichte toets' wordt gekeken of ouders in aanmerking komen daarvoor. Dat bedrag is wat iedere toeslagenouder in ieder geval krijgt, wie recht heeft op meer krijgt dat later ook nog.

Staatssecretaris Van Huffelen zei in het 'notulendebat' in de Tweede Kamer dat de hele dag duurde, dat nooit is beloofd dat echt alle ouders die zich tot nu toe hebben gemeld voor 1 mei geholpen zouden worden. Dat leidde tot kritiek, onder meer van SP-leider Marijnissen.