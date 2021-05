Onterecht uitgenodigd voor prik: 'Ik moest huilen toen ik hoorde dat het niet klopte'

Toen Petra Bakker uit Hoogeveen vanochtend de uitnodigingsbrief voor haar vaccinatie opende in de keuken, sprong ze een gat in de lucht. "Eindelijk! Eindelijk, die langverwachte prik", zegt ze. Ze heeft diabetes en leeft vanwege corona al een jaar heel voorzichtig. "Als ik corona krijg, ben ik echt bang dat ik in het ziekenhuis terecht kan komen. Zo bang ben ik voor het virus."

Uitkijken naar een prik

Daarom kijkt Petra al tijden uit naar haar prik. "Als die brief dan eindelijk op je deurmat valt, ben je dolblij. Ik heb meteen het nummer gebeld om een afspraak te maken. Maar toen vertelde de mevrouw aan de andere kant van de lijn dat ze de afspraak niet kon invoeren vanwege mijn jaartal. Het was een fout, ik was nog niet aan de beurt."

Het werd haar even allemaal te veel. "Ik was blij gemaakt met een dode mus. Ik ben echt in huilen uitgebarsten."