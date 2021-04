Gommers over tegenvallende cijfers: 'Het is aan ons gedrag te wijten'

Dat is de grootste toename sinds 7 april. In totaal liggen nu 841 mensen met corona op de ic's, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De afgelopen 24 uur meldde het RIVM 8079 besmettingen.

We moeten volhouden

Volgens Diederik Gommers, voorman van de intensive care-vereniging, ligt het vooral aan ons gedrag waardoor de cijfers zo hoog zijn en de druk op de ic's nog altijd niet daalt.

"Kijk nou eens hoe we ons houden aan de maatregelen, zoals de avondklok en de bezoekregel", zegt de ic-arts. "Met de finish in zicht moeten we volhouden. We moeten echt weer scherper in de wedstrijd gaan zitten."