Kroegbaas Malu houdt haar terras dicht: 'Zulke hoge besmettingen, het voelt écht niet goed'

Dapper besluit

Malu nam kroeg Jos een paar jaar geleden over van haar ouders. Het café is een begrip in Nijmegen en werd eerder nog uitgeroepen tot café van het jaar. Ze heeft acht man personeel in dienst. "Die staan gelukkig allemaal achter mijn besluit. Zij voelen het ook allemaal zo", zegt Malu.

Ze deelde haar besluit op de Facebookpagina van de kroeg. Het leverde een storm aan reacties op. "Ik krijg berichten uit het hele land. Eigenlijk allemaal positief. Mensen vinden het vooral een dapper besluit", zegt ze.

Heroverwegen

Bijna alle kroegen in Nijmegen met terras gaan woensdag wél open, weet Malu. "Ik snap dat ook wel. Collega's moeten ook doen waar zij zich goed bij voelen. Maar het zou wel mooi zijn als kroegeigenaren nog eens even stilstaan bij de huidige situatie en de hoge druk in de zorg."

Malu heeft in haar omgeving niet veel mensen die corona hebben gehad. "Maar ik ken in mijn kennissenkring wel mensen die in de zorg werken. Ik hoor hun verhalen. Het ziekenhuispersoneel loopt op hun achterste benen. Dat lees je ook iedere dag in de krant."