Peiling De Hond: coalitie heeft 7 zetels minder dan bij verkiezingen

Niets onoorbaars

Premier Mark Rutte zei in een reactie dat er in de ministerraden niets onoorbaars is gebeurd. Ook zei hij dat alles heel zorgvuldig is gegaan en dat de Kamer precies over de juiste zaken is geïnformeerd.

D66-leider Kaag zei zich ook niet te herinneren of zij zelf bij de ministerraad was op de dag dat daartoe zou zijn besloten. "Ik weet niet of ik op dat moment in Nederland of in Niger was," zei Kaag. Later bleek dat ze niet in Afrika was en bij de meeste van de gewraakte ministerraden gewoon aanwezig is geweest.

Donderdag zal er een debat worden gehouden over de zaak. De Kamer komt daarvoor van reces terug. Het debat is live te volgen op deze website.