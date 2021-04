Terrassen onder voorwaarden weer open: eindtijd en maximum aantal bezoekers per tafel

Versoepelingen winkels

Morgen is er om 19:00 uur weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Die is live te volgen op RTL Nieuws, RTL Z en deze site. Het kabinet is positiever over verschillende versoepelingen per 28 april dan een week geleden, bleek dit weekend al.

Na bijna drie maanden wordt binnenkort ook het einde van de avondklok verwacht. Verder wordt aan versoepelingen voor winkels gewerkt, maar wél onder voorwaarden. Volgens Haagse bronnen zal straks 1 persoon per 25m2 binnen mogen, maar dan zonder afspraak. Nu is daarvoor nog een afspraak nodig.

Scholen

Duidelijk was al dat vanaf 26 april weer een dag in de week fysiek onderwijs wordt toegestaan voor het hbo en op de universiteit.