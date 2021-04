Kabinet iets positiever over versoepelingen: einde avondklok verwacht

Het kabinet is na het Catshuisberaad positiever geworden waardoor de verwachting is dat per 28 april de eerste stap van het openingsplan ook daadwerkelijk mogelijk is.

In het openingsplan stond opgeschreven dat de avondklok zou worden afgeschaft, de winkels en terrassen zouden kunnen openen en de bezoekregeling zou worden uitgebreid van 1 persoon naar 2 personen.

'Iets positiever'

"De geluiden zijn na het Catshuisoverleg iets positiever geworden over wat er per 28 april mogelijk is", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "De huidige stand van zaken, de verwachting nu is dat de avondklok kan worden afgeschaft. De andere drie maatregelen kunnen versoepeld worden, maar wel onder een aantal voorwaarden."

"Denk bijvoorbeeld aan een maximaal aantal bezoekers per winkel of een beperking van tijdstippen voor terrassen. Ook kun je dat twee bezoekers thuis ontvangen, maar dat maar een keer per dag. Dergelijke voorwaarden en beperkingen worden nu de komende dagen uitgewerkt."