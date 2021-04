Wildgroei aan testevenementen: aanpak uiteenlopend en doel vaak onduidelijk

Soorten Fieldlabs en wat het oplevert

Fieldlab-evenementen

Bij de grootste evenementen zijn 10.000 mensen welkom, als ze een negatieve test kunnen overleggen. Vijf dagen na het evenement moeten aanwezigen weer een sneltest doen. Tijdens het evenement wordt de 1,5 meterregel losgelaten.

Fieldlab-vakantie

De Rijksoverheid en de reis- en vervoersbranche onderzoeken het gedrag van de reizigers. De eerste proefvakantie is op Rhodos. De proefreizen moeten inzicht geven in onder welke voorwaarden mensen straks weer veilig en verantwoord op vakantie kunnen. De reizigers moeten zich aan alle coronaregels houden. Voor vertrek moet een negatieve test worden afgegeven, na thuiskomst is het de bedoeling dat reizigers in thuisquarantaine gaan.

Fieldlab-cafés

Vijf kroegen in Utrecht zijn uitgekozen voor een cafétest. Cafégangers mogen alleen met een negatieve test naar binnen. Ze kunnen kiezen tussen een tijdslot van 1,5 uur of 3 uur. In de kroeg gelden de coronaregels. Het belangrijkste doel is om het gedrag van personeel en gasten in kaart te brengen. Op die manier krijgen onderzoekers extra inzichten in hoe de cafés straks verantwoord en veilig open kunnen.

Testen voor Toegang

Deze reeks proefevenementen is onlangs aangekondigd. Het gaat om onder meer sportwedstrijden met publiek, dierentuinen, pretparken, musea, concerten en theatervoorstellingen. Bezoekers laten bij de ingang een bewijs van een negatieve testuitslag zien, verder gelden de algemene coronaregels.