Kabinet vraagt ons nog even om geduld: nu geen versoepelingen verwacht

Minister De Jonge en demissionair premier Rutte geven om 19:00 uur weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Die is live te volgen via RTL Nieuws, RTL Z en onze site.

Openingsplan

Het is de verwachting dat het kabinet meer bekend zal maken over het openingsplan waar RTL Nieuws vorige week al over berichtte. Dit weekend werd al duidelijk dat versoepelen vanaf 21 april toch te vroeg is. De boodschap van RIVM-directeur Jaap van Dissel tijdens het Catshuisoverleg afgelopen zondag loog er niet om: de situatie is nu nog te zorgelijk.

De ziekenhuizen liggen vol en de besmettingscijfers zijn nog altijd hoog. Ziekenhuizen zien zich door het stijgende aantal coronapatiënten op ic-afdelingen gedwongen de reguliere zorg verder af te schalen. Een deel stelt inmiddels ook hart- en kankeroperaties uit. Dan kun je niet versoepelen, zo klinkt het.