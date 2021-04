Betaald rouwverlof na miskraam of doodgeboorte? Kabinet doet onderzoek

De twee partijen verwijzen voor hun plan naar Nieuw-Zeeland. Daar is een wetsvoorstel aangenomen waarin wordt geregeld dat ouders bij miskraam of doodgeboren kindje drie dagen doorbetaald verlof krijgen. Nieuw-Zeeland is het eerste land in de wereld dat dit in de wet heeft geregeld.

Onderzoek naar rouwverlof

GroenLinks en SGP willen dat Nederland dat ook overneemt. Demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft aangegeven dat er een onderzoek komt naar rouwverwerking op de werkvloer en dat hij dit voorstel daarin mee gaat nemen.

Volgens een eerder onderzoek van uitvaartorganisatie Yarden zegt 60 procent meer tijd te willen voor het rouwproces, maar niet elke werknemer heeft daar behoefte aan.