Rutte spreekt over 'indringend' gesprek met informateur

Was het gisteren de beurt aan de kleintjes, vandaag mochten de grote partijen bij informateur Herman Tjeenk Willink op gesprek komen. Tjeenk Willink moet de formatie weer op gang brengen na de politieke chaos die vorige week ontstond.

D66 wil voortouw nemen

D66-leider Sigrid Kaag zei eerder dat het niet meer aan de VVD is om het initiatief te nemen in de formatie, nadat VVD-leider Rutte eerder had ontkend over Pieter Omtzigt gesproken te hebben met de toenmalige verkenners, maar dat later toch bleek te hebben gedaan.

Kaag vindt dat haar partij het voortouw heeft genomen in de formatie onder meer door Tjeenk Willink als informateur voor te dragen. Maar het is volgens haar niet zo dat het initiatief alleen aan D66 is. De D66-leider wil vooral dat politici 'zich op een beschaafde manier tot elkaar kunnen verhouden, want dat is nodig voor de transformatie van Nederland'.

"We staan nu op punt nul om het vertrouwen in de politiek en het vertrouwen onderling weer te herstellen."