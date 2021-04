Wel of niet versoepelen? Kabinet staat voor helse opgave

Daar is dus in het kabinetsplan naar geluisterd. Maar het zijn slechts plannen, wordt benadrukt. "Het is zeer de vraag of het kabinet daadwerkelijk met het hele versoepelingsplan komt", zegt politiek commentator Frits Wester. "Misschien wel met plannen maar nog niet met de datum van 21 april. Dat zou zomaar te vroeg kunnen zijn. Want de grootste nachtmerrie is, zo valt te horen, nu versoepelen en dan na een paar weken weer strenger moeten worden. Dan breekt echt de pleuris uit."

Verbijstering

De ziekenhuizen reageerden met verbijstering op het openingsplan. De koepelorganisatie van ziekenhuizen snapt niet dat een openingsplan wordt overwogen terwijl de bezetting op de ic's nog steeds blijft toenemen en een groot deel van het ziekenhuispersoneel nog niet is gevaccineerd.

"We zijn verbijsterd om dat te horen", zei een bestuurslid. "De druk op de zorg is ongelooflijk hoog."

Premier is voorzichtig

En ook demissionair premier Rutte toonde zich deze week voorzichtig. "We zouden heel graag bij de terrassen, de winkels en horeca weer wat mogelijk maken", zei Rutte. "Maar dan moet het wel kunnen. En de eerste vraag is, is die ruimte er?", zei hij tegen RTL Nieuws.

De cijfers baren de premier nog altijd zorgen. De afgelopen 24 uur werden 7716 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor het eerst in een week loopt het gemiddelde op. Het R-getal ligt rond de 1 en er liggen ruim 2550 mensen in het ziekenhuis.