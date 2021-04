Kleine partijen bij informateur: 'Je kunt merken dat deze man ervaring heeft'

Hoe ontstond de chaos?

De formatie kwam precies twee weken geleden stil te liggen nadat een foto van aantekeningen van oud-verkenner Kasja Ollongren naar buiten kwam. Daarop stond de gevoelige zinsnede: 'Omtzigt, functie elders'.

Naar aanleiding van die commotie moesten de oud-verkenners hun werk neerleggen. Rutte ontkende in eerste instantie over Omtzigt te hebben gesproken, maar toen alle gespreksverslagen en andere papieren van de verkenners vorige week boven tafel kwamen, moest hij erkennen dat hij Omtzigt wel ter sprake had gebracht. Maar gelogen had hij niet, bezwoer de premier vorige week in een marathondebat in de Tweede Kamer.

Hij had er geen herinnering aan, een uitleg die op weinig begrip of geloof in het parlement kon rekenen.