Vrijwilligers moskee krijgen tijdens ramadan ontheffing avondklok

Dat hebben alle burgemeesters in die regio besloten, melden ingewijden aan RTL Nieuws. De regio wil hiermee de saamhorigheid tussen inwoners versterken.

Volgende week begint voor een miljoen moslims de ramadan. Na zonsondergang volgen veel moslims dan een avonddienst. Voor corona werd die dienst in de moskee gevierd. Nu volgen moslims de dienst online.

Online diensten

Om die online diensten mogelijk te maken hebben de burgemeesters in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan alle moskeeën in hun regio de mogelijkheid gegeven om moskeevrijwilligers een ontheffing aan te vragen voor de avondklok. Die geldt alleen in het weekend.

De ontheffing voor de avondklok geldt dus niet voor moskeebezoekers.

Tot nu toe heeft de moskee in Bussum al aangegeven gebruik van de ontheffing te maken. In de veiligheidsregio zijn er moskeeën in Huizen, Hilversum en Bussum. Of burgemeesters in andere veiligheidsregio's deze mogelijkheid ook gaan geven is niet duidelijk.