Plan kabinet: eind april versoepelingen horeca, winkels en onderwijs

Er is nu een concept-openingsplan voorgelegd aan deskundigen om in vijf tot zes stappen te versoepelen naar een zomer zonder coronamaatregelen. In de zomerperiode is het doel dat geen coronamaatregelen gelden of alleen nog de basismaatregelen, zoals het afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten.

Het loslaten van de strenge coronaregels is gisteren besproken in de ministeriële commissie coronabestrijding en in het veiligheidsberaad. Het concept-plan wordt nu eerst beoordeeld door de experts van het OMT, het Outbreak Management Team.