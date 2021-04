Vera Bergkamp (D66) nieuwe Kamervoorzitter: 'Dit is Champions League'

5 - Privé

Bergkamp studeerde bestuurskunde en politicologie. Ze is lesbisch, getrouwd en heeft twee kinderen. In het interview met Het Parool vertelde ze dat ze op haar 21ste voor het eerst een echte relatie had. Haar vader was verkoper van sanitair, haar moeder werkte in een lederwarenzaak.

Bergkamp woont in Amsterdam, waar ze ook is geboren. Ze heeft een Marokkaanse vader. Hij woont al meer dan 50 jaar in Nederland. "Als kind gingen we soms op vakantie naar Marokko."