Formatie na totale puinhoop vlot getrokken, VVD-leider Rutte wijkt niet

Dramatisch debat

Vanmiddag debatteerde de Tweede Kamer over hoe het verder moet, nadat vorige week donderdag de formatie volledig was vastgelopen. VVD-leider Rutte kwam tijdens een debat zwaar onder vuur te liggen. Aanleiding was een verkennend gesprek over een mogelijk andere rol voor het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Toen uitlekte dat dit besproken was, zei Rutte dat die suggestie niet van hem kwam. Maar uit een gespreksverslag bleek het tegendeel. Rutte hield vol dat hij niet loog, maar het kwam hem wel op een motie van afkeuring te staan.