Zelftesten liggen bij de apotheken: 'Gebruik ze niet om daarna lekker te gaan knuffelen'

Het is heel simpel

Volgens de Haagse apotheker Anne-Marie Prins-Jacobs is het heel simpel om de zelftest uit te voeren. "Er zit een duidelijke bijsluiter bij. Je stopt het wattenstaafje ongeveer twee centimeter in je neus. Dat staafje draai je vier keer rond", vertelt de apotheker. "Hetzelfde doe je voor het andere neusgat. Binnen een kwartier heb je de uitslag."

Per neusgat moet je ongeveer 15 seconden nemen. De test is volgens de apotheker voor 84 procent betrouwbaar. De apotheker heeft wel een waarschuwing: "Het is niet de bedoeling dat er per persoon grote ladingen worden gehaald. Het streven is één test per gezin. En de testen zijn ook niet bedoeld om daarna met een groepje in een huisje te gaan zitten en daar met elkaar te gaan knuffelen."

De Haagse apotheek heeft nu nog niet zoveel testen op voorraad liggen. "De testen zijn nu mondjesmaat uitgedeeld onder de apotheken. De komende weken krijgen we veel meer testen binnen."