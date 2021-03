Debat over formatieblunder: komt de onderste steen boven?

1. We krijgen een debat met de twee verkenners. Hoe uniek is dat?

Na de blunder van oud-verkenner Kajsa Ollongren waarbij ze haar aantekeningen zichtbaar in beeld had voor een fotograaf, heeft de oppositie gezegd dat ze graag met de verkenners in debat wilde. Vooral om het vertrouwen in de formatie weer terug te krijgen. Kamerleden willen onder andere weten waarom de naam van Pieter Omtzigt al zo vroeg in het formatieproces werd genoemd. En van wie die informatie komt. In de uitgelekte notitie staat bij het CDA-Kamerlid: 'functie elders'.

Het is een uniek debat. Voor het eerst moeten verkenners verantwoording afleggen aan de Kamer. Aangezien de functie van verkenner en informateur eigenlijk een soort vrijwilligersfunctie is, is er geen verplichting om te verschijnen voor de Kamer. Een minister heeft dat bijvoorbeeld wel.