Nieuwe Kamerleden aan de slag: 'Alsof je als brugklasser naar middelbare school gaat'

"Na de verkiezingen had ik even nodig om te landen. Eerst had BIJ1 een zetel, toen weer niet. Wat een rollercoaster was het. Dit weekend heb ik eindelijk de rust gevonden. Hoe? Door mezelf even helemaal terug te trekken, muziek te luisteren en even een traantje te laten. Dat ik de Tweede Kamer in mag, voelt heel erg verdiend na vier jaar hard werken met het team."

"Ik heb twee volwassen kinderen. Vooral mijn oudste zoon is heel erg politiek betrokken en hij is ook mijn grootste criticaster. We hebben heel leuke discussies. Vooral ook omdat hij iets minder links is. Mijn twee kinderen en mijn eigen moeder zullen vandaag de beëdiging volgen. Via de tv, vanwege corona neem ik niemand mee naar de Tweede Kamer."