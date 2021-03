We lopen achter op schema: minder mensen dan verwacht maken prikafspraak

We lopen achter op schema omdat het aantal gezette prikken vorige week achterbleef. Minder mensen dan verwacht hebben een afspraak gemaakt. "De prognose was te hoog en de realisatie te laag. Dat is balen", erkent minister De Jonge. Maar hij blijft optimistisch: "De komende week verwachten we 3 miljoen prikken te hebben gezet."

De minister erkende vanmiddag dat de prognose voor vaccinaties te optimistisch was. Er zouden vorige week eigenlijk 400.000 prikken moeten zijn gezet, maar dat zijn er zo'n 285.000. Minder mensen dan verwacht hebben een afspraak gemaakt. Waar ligt het aan? Volgens minister De Jonge komt dat omdat het prikken na de prikpauze van AstraZenica langzamer op gang kwam dan verwacht. Uit voorzorg werd er tijdelijk gestopt met het vaccineren met dat vaccin, maar toen er weer gestart kon worden, duurde dat langer. De prikken waren dus wel beschikbaar maar minder mensen dan verwacht maakten daadwerkelijk ook een afspraak. Hoe dat kan? Volgens De Jonge is dat 'niet goed te zeggen' maar hij denkt niet dat de vaccinatiebereidheid is afgenomen. Lees ook: Twee prikken gehad: dat voelt als bevrijding, 'maar ik ga nog niet knuffelen' De Jonge ziet de oorzaak meer in praktische zaken. "Het zou kunnen dat mensen bijvoorbeeld een sms hebben gekregen dat ze hun afgezegde afspraak weer opnieuw konden gaan maken, maar dat mensen dat niet direct zijn gaan doen. En dachten: ik doe het wel een weekje later." Voorraad gegroeid Daardoor is de voorraad vaccins op de plank nu dus gegroeid. De komende week zullen er volgens De Jonge tussen de 400.000 en 500.000 prikken moeten worden gezet. De Jonge verwacht dat ook te gaan halen. "We prikken zo snel als we kunnen. Dat moet ook, want we zitten middenin de derde golf." Lees ook Zo gaat het er aan toe in de vaccinatiehal: 'We prikken 700 mensen per dag' Versneld prikken in de noordelijke provincies "We willen prikken, prikken, prikken", herhaalde De Jonge. Zo zal er de komende week versneld worden geprikt in de noordelijke provincies. De komende week mogen vier noordelijke provincies (Friesland, Groningen, Noord-Holland en Overijssel) alle 60- tot 64-jarigen in hun praktijk gaan uitnodigen. Dat geldt ook voor mensen met morbide obesitas en het Syndroom van Down. Daarnaast krijgen de huisartsen ook vaccins voor alle niet-mobiele thuiswonende ouderen in hun praktijk. Ze krijgen daarvoor extra AstraZeneca-vaccins geleverd. Drie miljoen prikken volgende week De komende week verwacht De Jonge in totaal drie miljoen prikken te hebben gezet. Halverwege april moeten er vier miljoen prikken zijn gezet. De minister verwacht verder dat in de week van 12 april er voldoende sneltesten zijn. Dat is nodig om het hoger onderwijs weer deels open te gooien.