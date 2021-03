Ex-verkenners bieden 'diepgevoelde excuses' aan voor formatieblunder

'Er zijn slechts twee mensen verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van het memo en dat zijn wij', schrijven de twee oud-verkenners Ollongren en Jorritsma. Deze week is er een debat met de Tweede Kamer over de kwestie. De twee ex-verkenners zeggen 'in alle deemoed' bereid te zijn om in debat 'nadere inlichtingen' te geven.

Cruciale vragen onbeantwoord

Vorige week blunderde Kajsa Ollongren doordat zij een voorbereidingsmemo niet goed had weggestopt. In die memo stond onder meer: 'functie elders' voor Pieter Omtzigt.

"Ollongren en Jorritsma trekken het boetekleed aan, in een brief die bol staat van de excuses en deemoed", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Maar een aantal cruciale vragen zijn nog niet beantwoord: wie precies heeft de cruciale passage opgeschreven? Wie heeft de woorden 'functie elders' geopperd en met welke bedoeling? En waarom? Dat is in deze brief nog niet duidelijk."