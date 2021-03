Het kabinet gaat (eindelijk) digitaal vergaderen, is dat niet wat laat?

Niet verwonderlijk

Juist de mensen die de regels maken, moeten zelf extra goed het juiste voorbeeld geven, zegt de hoogleraar. "Het is als een arts die waarschuwt dat roken slecht is voor je gezondheid. Als de arts vervolgens zelf een sigaret opsteekt, is haar boodschap niet meer geloofwaardig."

"Dat politici zelf het goede voorbeeld geven, is ontzettend belangrijk voor je geloofwaardigheid. Helemaal nu het draagvlak voor de coronaregels steeds meer afneemt."

Dat kan beter

Ministers benadrukken dat zij tijdens de vergaderingen de coronaregels strikt naleven. Tot nu toe is na Keijzer alleen Ollongren positief getest. De overige ministers en ook premier Rutte testten negatief.

Toch konden er dingen beter, vindt Van den Putte. "Het zou een betere indruk hebben gemaakt als de andere verkenner, Annemarie Jorritsma, direct in quarantaine zou zijn gegaan na het nieuws van Ollongren." Voor de duidelijkheid: volgens de GGD-regels hoefde Jorritsma dat niet omdat ze weliswaar wel in contact was geweest met Ollongren maar zich wel aan de coronaregels had gehouden.

Van den Putte ziet dat anders: "Als politicus moet je het net iets beter of netter doen dan de rest van het land. Ook de verkiezingsfeestjes bij sommige partijen van vorige week, verdienen geen schoonheidsprijs. De regel is dat je maar één iemand thuis mag ontvangen."