Voorstel: avondklok verschuiven naar 22.00 uur

De begintijd van de avondklok verschuift mogelijk van 21.00 naar 22.00 uur. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad dringen daar allemaal op aan en minister Grapperhaus vindt dat een begrijpelijke wens. Morgen zal het kabinet definitief besluiten of de avondklok later ingaat: 's avonds is er weer een coronapersconferentie.

De zomertijd gaat komend weekend in en dat betekent dat het langer licht is en mensen meer naar buiten gaan. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad willen daarom dat de avondklok met een uurtje wordt verschoven. Voorzitter Hubert Bruls noemt een verschuiving 'een logische vraag die voorligt'. Welwillend Ook demissionair minister Ferd Grapperhaus staat er welwillend tegenover: "De burgemeesters willen dit vanwege de zomertijd. Ik vind het een hele begrijpelijke, beargumenteerde suggestie", zegt hij tegen RTL Nieuws. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb maakt zich ook zorgen over het naleven van de avondklok vanwege de ramadan. "Die gaat halverwege april in en naar schatting zullen een miljoen mensen gaan vasten tot een uurtje of negen en daarna op familiebezoek willen", zei hij: Bekijk deze video op RTL XL De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb maakt zich zorgen over de ramadan en het naleven van de avondklok. Morgen persconferentie Helemaal zeker is het later ingaan van de avondklok overigens nog niet. Morgen zijn er nog verschillende overleggen. Om 19.00 uur zullen tijdens een persconferentie de nieuwe coronamaatregelen bekend worden gemaakt door premier Rutte en minister De Jonge. Er zullen naar verwachting geen versoepelingen worden doorgevoerd. Ook een buitenlandse vakantie tijdens de meivakantie zit er niet in. Het dringende advies is en blijft om in Nederland te blijven. Lees ook: Catshuisoverleg: avondklok blijft van kracht, terrassen met Pasen nog niet open