Weinig versoepelingen in aantocht, avondklok start mogelijk een uurtje later

Avondklok voor vierde keer verlengd

De avondklok zal voor de vierde keer worden verlengd. Er wordt nog wel gekeken of die een uurtje later kan ingaan: vanaf 22.00 uur. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad drongen daar gisteren unaniem op aan. Handhaving wordt volgens de burgemeesters lastiger als de zomertijd ingaat en het langer licht blijft. De zomertijd gaat dit weekend in.

"In het Catshuis is afgelopen zondag al gesproken over de situatie rond de avondklok", zegt Fons Lambie. "Nu dringen de burgemeesters unaniem aan op een uurtje later. Ik denk dat regeringspartij D66 ook wel iets voelt voor een kleine aanpassing. Vandaag hakt het kabinet de knoop door. De verwachting is: de avondklok blijft, maar hoogstwaarschijnlijk een uurtje later start."