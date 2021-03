Kabinet wil negatief reisadvies verlengen: geen meivakantie in buitenland

Het kabinet is van plan om het negatieve reisadvies te verlengen tot en met 15 mei. Dat betekent dat ook voor de meivakantie, die tot en met 9 mei loopt, het dringende advies is om in Nederland te blijven. Dat bevestigen Haagse bronnen aan RTL Nieuws.

Het huidige negatieve reisadvies voor het buitenland loopt tot half april. Dat wordt sowieso met twee weken verlengd, stellen betrokkenen. Tot nu toe reikten reisadviezen van het kabinet echter altijd over de vakanties heen. De meivakanties lopen tot en met 9 mei. Nieuwe persconferentie Morgenavond is er weer een nieuwe coronapersconferentie. Bij de persconferentie van 8 maart beloofde premier Rutte dan ook te komen met een apart reisadvies voor de meivakantie. Lees ook: Catshuisoverleg: avondklok blijft van kracht, terrassen met Pasen nog niet open Coronamaatregelen blijven van kracht De huidige coronamaatregelen blijven voorlopig van kracht, is de verwachting. Hoewel tijdens de vorige persconferentie werd aangekondigd dat de terrassen mogelijk in het paasweekend open zouden gaan, is daar met de huidige besmettingscijfers geen ruimte voor. Ook zou het nog te vroeg zijn voor het heropenen van het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang. Ook de avondklok blijft voorlopig van kracht. Er worden waarschijnlijk ook geen extra maatregelen genomen. Lees ook: Het lenteweer komt eraan, is dat goed nieuws in de strijd tegen corona?