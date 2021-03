Sigrid Kaag heeft spijt van uitspraak over beëindigen avondklok

Nieuwe persconferentie

Morgenavond om 19.00 uur zullen premier Rutte en minister De Jonge weer een coronapersconferentie geven. De huidige coronamaatregelen blijven voorlopig van kracht. Vanwege de hoge besmettingscijfers worden voorlopig geen versoepelingen verwacht, maar er worden waarschijnlijk ook geen extra maatregelen genomen.

Ook zou het nog te vroeg zijn voor het heropenen van het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang. D66-minister Ingrid van Engelshoven, die zich tot dusver relatief stil hield over het coronabeleid, zei vrijdag nog dat 'een dag in de week naar de universiteit of hogeschool een belangrijke stap is'.