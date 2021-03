Het geheim achter slim formeren: 'Ik word er soms nog zwetend wakker van'

Zeven maanden onderhandelen

Pechtold zat samen met oud-CDA-leider Sybrand Buma in 2017 aan de onderhandelingstafel voor Rutte-III. Zeven maanden duurden de onderhandelingen.

Buma, lachend: "Elke dag, urenlang in dezelfde ruimte met dezelfde gezichten. Het was me wat. Maar keiharde ruzies hebben we nooit gehad."

Buma bracht honderden uren door in de Stadhouderskamer, ooit de werk- en ontvangstkamer van stadhouder Willem V. Ook voor het komende kabinet zullen de onderhandelingen daar zijn. "Het is een prachtige kamer, maar niet fijn", zegt Buma. "Je kon niet naar buiten om even een frisse neus te halen."

Bloedhete ruimte

's Zomers werd het daar ook bloedheet, herinnert Pechtold zich. Even een raampje openzetten zat er niet in, want de microfoons van nieuwsgierige journalisten hoorden alles.

"Daarna verhuisden we naar het Johan de Witthuis. Veel beter, we konden daar wel lekker naar buiten. Maar daar hadden we weer buren. Ook gedoe, want die hadden hun balkon verhuurd aan journalisten."