Henk Krol verlaat de Kamer: 'Ik ga een bed and breakfast beginnen'

Of de 70-jarige Henk Krol de Tweede Kamer gaat missen? Ja en nee, is het antwoord vanuit zijn huis in Eindhoven. "Ik zat sowieso niet voor mezelf in de politiek. Dus persoonlijk ga ik het niet missen."

Krol vervolgt: "Maar ik vind het ook jammer. Dat de ruzies binnen 50PLUS ook op mij afstraalden."