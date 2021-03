Een op de vijf kiezers weet nog niet waarop hij stemt

Eerste hulp bij stemmen

Zweef je nog maar wil je toch een goede stemkeuze maken? Deze tips van politicoloog Martin Rosema helpen je. Het kost je een hooguit een uurtje.

1. Doe nog een stemhulp

Rosema: "Ik raad aan om twee soorten stemhulpen te doen. Eentje om de toekomstplannen van de partijen te beoordelen, bijvoorbeeld de StemWijzer. En een stemhulp om te kijken wat de partijen hebben gedaan, zoals de StemChecker."

2. Drink nog eens koffie met een vriend of je ouders

Wat vind je belangrijk? Wat zijn belangrijke issues? Soms is het moeilijk om dat alleen te bepalen. "Maar door een goed gesprek met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een goede vriend of je vader of moeder, kun je daar beter achter komen. Als je weet wat je belangrijk vindt, kun je ook beter bepalen welk partij bij je past."

3. Kijk een debat terug

Kies een debat tussen partijen waar je nog tussen twijfelt, zegt Rosema. "Er zijn best veel 1-op-1-debatten geweest. Tussen bijvoorbeeld Ploumen of Kaag en Hoekstra en Klaver. Rutte stond veel tegenover Wilders. Zo'n debat kijken, kan je verder helpen."

4. Vertrouw op je gevoel

Vertrouw in je stemhokje ook op je gevoel dat je bij een partij of lijsttrekker hebt. "Vergis je niet: het gevoel is vaak ook op veel informatie gebaseerd", zegt Rosema. "Dus je gevoel volgen in het stemhokje, is helemaal zo gek nog niet."

5. Kijk naar de peilingen

In de peilingen zie je waar jouw partij staat. Wil je dat jouw partij gaat meeregeren of wil je de concurrentie juist uitschakelen? Peilingen geven een goed beeld wie waar staat.